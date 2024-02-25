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Олимпийский чемпион заявил о нереальности возвращения Валиевой в спорт

Чемпион Игр Маринин о Валиевой: спортсменка просто выпадает из обоймы

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин объяснил, почему не верит в возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после четырехлетней дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, а также посоветовал спортсменке подумать, чем она будет заниматься в жизни дальше. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если бы она выступала за другую страну, где не было бы такой высокой конкуренции, то я бы мог поверить. Но сейчас нет возможности тренироваться в этой системе, спортсменка такого уровня и класса просто выпадает из обоймы, а вернуться обратно очень сложно», — заявил Маринин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее Маринин назвал Валиеву «козлом отпущения», заявив о публичной порке.

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