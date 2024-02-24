«Детей нам не крестить»: Степанова бросила вызов Большунову

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале высказалась о заочном конфликте с Александром Большуновым.

«Нам с Большуновым надо соревноваться прежде всего в том, кто больше детей на лыжню выведет. У него целая гонка его имени, молодец. Мы совершенно разные и детей, как говорится, нам не крестить — но каждый по-своему работает на привлечение внимания к лыжам. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», — написала спортсменка.

23 февраля Степанова сказала, что Большунов не хочет побеждать красиво и дает скучные интервью. Лыжник в ответ на это заявил, что многие люди извинялись перед ним за слова Вероники. Позже Степанова предположила, что Большунов не знает значения слов «ирония» и «сарказм».

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе назвала ерундой конфликт Большунова и Степановой.