Чемпион раскрыл правду о характере Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата России — 2022 и чемпион мира среди юниоров — 2020 Андрей Мозалев поздравил своего тренера Этери Тутберидзе с 50-летием. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На самом деле Этери Георгиевна не такая строгая, как принято считать, — заявил фигурист. — Она очень ответственно подходит к своей работе, стремится, чтобы ученики показывали максимум. Это требовательность и совместная работа на результат».

Также Мозалев пожелал, чтобы фигуристы всегда доставляли Тутберидзе только радость своими достижениями и мотивировали ее на дальнейшие свершения.

«Вечной гармонии с собой и с миром, полета вдохновения и фантазии», — пожелал чемпион мира среди юниоров.

Мозалев перешел в группу Тутберидзе в январе 2024 года после 12 лет сотрудничества с Кириллом Давыденко.

Ранее Мозалев признался, что боится Тутберидзе.