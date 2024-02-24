Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Чемпион раскрыл правду о характере Тутберидзе

Фигурист Мозалев: Этери Тутберидзе не такая строгая, как принято считать

close
100%
РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата России — 2022 и чемпион мира среди юниоров — 2020 Андрей Мозалев поздравил своего тренера Этери Тутберидзе с 50-летием. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На самом деле Этери Георгиевна не такая строгая, как принято считать, — заявил фигурист. — Она очень ответственно подходит к своей работе, стремится, чтобы ученики показывали максимум. Это требовательность и совместная работа на результат».

Также Мозалев пожелал, чтобы фигуристы всегда доставляли Тутберидзе только радость своими достижениями и мотивировали ее на дальнейшие свершения.

«Вечной гармонии с собой и с миром, полета вдохновения и фантазии», — пожелал чемпион мира среди юниоров.

Мозалев перешел в группу Тутберидзе в январе 2024 года после 12 лет сотрудничества с Кириллом Давыденко.

Ранее Мозалев признался, что боится Тутберидзе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами