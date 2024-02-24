Олимпийский комитет России призвали публично защищать свои интересы

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью RT заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен публично отстаивать свои интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы добиться реализации законных интересов.

По его мнению, только так можно противостоять общественному давлению.

«Возможно, ОКР сейчас придется стать более открытым и публично отстаивать свою позицию, чтобы мнение среди болельщиков, спортсменов и функционеров стало более сильным и оказало давление на CAS и МОК. Пока этого не будет сделано, подобные решение будут приниматься и дальше», — заявил Колобков.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее ОКР заявил о вероятном нарушении законов России из-за МОК.