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Капризов повторил уникальный рекорд «Миннесоты»

Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 15 очков за 7 игр

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз».

Благодаря этому результативному действию, форвард довел собственную результативную серию до семи матчей, в которых в общей сложности он набрал 15 очков. По данным пресс-службы НХЛ, россиянин повторил достижение Кевина Фиалы, который показал такую же результативность на протяжении семи игр.

Матч «Эдмонтон» — «Миннесота» завершился победой «Уайлд» со счетом 4:2. После этой победы «Миннесота» набрала 60 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с активом 80 очков продолжает лидировать в таблице Запада.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее российский хоккеист вышел на первое место в НХЛ по голам в большинстве среди новичков.

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