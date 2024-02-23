Стало известно, чем сейчас занимаются гимнастки Аверины

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью РИА Новости заявила, что завершившие профессиональную карьеру Дина и Арина Аверины будут заниматься государственной работой.

По ее словам, спортсменки давно шли к окончанию соревновательной деятельности.

«Дина и Арина сделали большое дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки», — заявила Винер.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее сестры Аверины прокомментировали решение уйти из спорта.