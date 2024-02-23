Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все футбольные клубы, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам 1/16 финала в следующую стадию вышли «Фрайбург», «Марсель», «Спарта», «Спортинг», «Карабах», «Милан», «Бенфика» и «Рома». Также ранее по итогам группового этапа в 1/8 финала вышли «Аталанта», «Байер», «Брайтон», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Рейнджерс» и «Славия».

Жеребьевка, благодаря которой будут определены все пары 1/8 финала турнира, пройдет 23 февраля.

Стоит отметить, что в 1/8 финала не смог выйти украинский «Шахтер». В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов команда проиграла французскому «Марселю» со счетом 3:1, в первом матче была зафиксирована ничья.

Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». В финальном матче турнира прошлого сезона команда обыграла в серии послематчевых пенальти итальянскую «Рому» и завоевала седьмой трофей Лиги Европы, что стало рекордным показателем — никто более столько раз этот турнир не выигрывал.

Финальный матч Лиги Европы-2023 / 2024 состоится 22 мая 2024 года. Игра пройдет на «Дублин Арене» в Дублине (Ирландия),

Ранее Гус Хиддинк заявил, что не стоит ждать российские клубы в еврокубках в ближайшие пять лет.