Радимов предрек «Спартаку» крупное поражение от «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что ожидает поражения московского «Спартака» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ценность успехов в межсезонье? Да никакой. Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат. Так всегда было, так и дальше будет. «Спартак» на предсезонных сборах уничтожает всех, и тут раз. «Зенит» — не того уровня соперник по сравнению с теми, которые были у «Спартака» в последних матчах», — заявил Радимов.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» может создать проблемы «Зениту».