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Экс-глава Международной федерации хоккея заявил, что ему жаль Валиеву

Экс-глава IIHF Фазель надеется на возвращение Валиевой на лед

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о ситуации с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает Metaratings.

«У меня была возможность поговорить с Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего, она невероятная фигуристка. Надеюсь, она вернется в будущем. Мы не обсуждали с Камилой ее дисквалификацию. Мы поприветствовали друг друга. Я был в Пекине, когда с ней все это происходило. Мне очень ее жаль», — сказал Фазель.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее министр спорта Матыцин объяснил, почему Валиева сидела рядом с Путиным на «Играх будущего».

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