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Ковальчук рассказал, когда надеется увидеть покорение рекорда Гретцки Овечкиным

Ковальчук надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук признался, что никогда не сомневался в нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Его слова передает ТАСС.

«Я в нем никогда не сомневался. Сезон длинный, бывают взлеты и падения, а свой высокий уровень он всегда держит. Поэтому в Александре у меня сомнений быть не может. «Вашингтон» шесть очков отделяют от плей-офф, а личные задачи всегда для него были на втором месте. Будем надеяться, что в следующем сезоне он побьет рекорд Гретцки», — сказал Ковальчук.

21 февраля в матче против «Нью-Джерси» Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 51 матч, отметившись 16 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее инсайдер НХЛ заявил о перерождении Овечкина.

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