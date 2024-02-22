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Мостовой рассказал, как РПЛ превратить в чемпионат Испании

Экс-футболист Мостовой: выпив пива, фанаты будут воспринимать РПЛ как Ла Лигу

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» выразил мнение, что умеренное количество спиртного положительно повлияет на восприятие российского футбола болельщиками.

«Конечно, надо разрешать. И пиво, и вино. Нет ничего плохого в том, чтобы в компании выпить немного, поболев за любимую команду. Кто захочет — напьется и дома.

Умеренное количество спиртного может положительно повлиять на восприятие российского футбола болельщиками. Выпив пива, они будут воспринимать РПЛ как Ла Лигу, потому что настроение улучшится и будет меньше вопросов к низким скоростям и качеству футбола», — сказал Мостовой.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым сейчас работает Минспорт.

Ранее российский футболист «Зенита» рассказал о чувстве одиночества в команде.

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