Губерниев: может, Вяльбе не мама российских лыж, а мачеха?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, заявившую, что она не будет болеть за российских атлетов на Олимпиаде-2024 в случае их выступления в нейтральном статусе. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Елена Валерьевна делает странные высказывания. То у нее биатлонисты «никакая нахрен не семья». Такое ощущение, что она вообще против российского спорта, ее заносит куда-то не туда на этом повороте.

Знаете, некоторые выше говорят: «Елена Валерьевна — мама». А мне кажется, Елена Валерьевна, может быть, вы мачеха? Я бы на ее месте не делал таких высказываний. Все, что она говорит — рубрика «и смех, и грех».

Все, кто по-настоящему любит страну, а не на словах, будут желать удачи российскому спорту и нашим атлетам, которые будут выступать в любом статусе на Олимпиаде в Париже. Просто потому что это наши спортсмены», — заявил телеведущий.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Игры-2024 было объявлено в декабре 2023 года.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей.