«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в Лиге чемпионов

Португальский «Порту» на своем поле встречался с английским «Арсеналом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственным мяч забил бразильский полузащитник «Порту» Вендерсон Галено, отметившийся на 90+4-й минуте. Ответный матч пройдет 13 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов. 26 февраля капитану «драконов» исполнится 41 год.

Также 21 февраля свой первый матч 1/8 финала сыграли итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Их встреча завершилась вничью 1:1. На гол форварда «Барсы» Роберта Левандовского неаполитанцы ответили забитым мячом Виктора Осимхена.

Ответный поединок пройдет 12 марта. Начало в 23:00 по московскому времени.

Ранее Хави высказался о возможном переходе лидера «Наполи» в «Барселону».