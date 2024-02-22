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«Барселона» не удержала победу над «Наполи» в Лиге чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Итальянский «Наполи» на своем поле встречался с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась вничью 1:1.

На 60-й минуте форвард гостей Роберт Левандовски получил в штрафной пас от Педри, сместился чуть ближе к центру и из-под защитников пробил низом точно в ближний угол. На 75-й минуте форварда «Наполи» Виктор Осимхен в штрафной спиной получил пас, развернул защитника Иньиго Мартинеса и низом катнул мяч в дальний нижний угол.

Ответный поединок пройдет 12 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В чемпионате Испании «Барселона» после 25 туров набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Хави отстают от идущей на второй строчке «Жироны» на два балла и от мадридского «Реала» — на шесть.

«Наполи» в чемпионате Италии после 24 туров заработал 36 очков и занимает девятое место. «Наполи» и «Барселона» являются действующими чемпионами своих стран.

Ранее стало известно, что в «Барселоне» ищут «крота».

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