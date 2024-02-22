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Глава UFC заявил, что Путин подарил Хабибу недвижимость на 20 млн долларов

Уайт рассказал о подарках Хабибу после победы над Макгрегором в 2018 году

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Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал на YouTube-канале Games With Names о последствиях победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.

«Путин подарил Хабибу и его отцу недвижимость в России на 20 млн долларов. Затем Нурмагомедов поехал в мусульманские страны и получил все, что хотел — машины, деньги, спортивные залы. Когда Хабиб достиг такого уровня славы, мы разговаривали с ним, будто с Конором Макгрегором», — заявил Уайт.

Поединок между Макгрегором и Хабибом прошел осенью 2018 года. Для Нурмагомедова это была первая защита чемпионского пояса UFC. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Ранее Уайт отказался считать Хабиба лучшим бойцом всех времен.

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