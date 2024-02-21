Песков заявил, что Путин «безусловно поддерживает» Валиеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя факт, что фигуристка Камила Валиева расположилась рядом с Владимиром Путиным на трибунах «Татнефть Арены» во время церемонии открытия «Игр будущего», заявил, что глава государства поддерживает спортсменку. Его слова приводит ТАСС.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», — заявил Песков.

29 января CAS признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее Владимир Путин назвал место России в мировом спорте.