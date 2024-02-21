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Валиева и Аршавин окружили Путина на церемонии открытия «Игр будущего»

Путин провел церемонию открытия «Игр будущего» рядом с Валиевой и Аршавиным

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Первый канал

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и фигуристка Камила Валиева посмотрели церемонию открытия «Игр будущего» вместе с президентом России Владимиром Путиным.

По левую руку от Аршавина на трибунах находится бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

29 января CAS признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о несовершенствах «Игр будущего».

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