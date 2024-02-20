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Назван лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ

Экс-наставник сборной России Крикунов назвал Ротенберга лучшим тренером КХЛ

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высоко оценил работу Романа Ротенберга на посту наставника петербургского СКА. Его слова передает Legalbet.

«Наверное, лучший тренер регулярного чемпионата — Роман Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошел все. СКА был в самом низу, в какой-то момент они из восьмерки выпадали. Но потом все построили, наладили и поднялись. Поэтому, думаю, он лучший. Надо отметить, что у него и помощники опытные, работа коллективная», — сказал Крикунов.

Ротенберг возглавил СКА в 2022 году. Под его руководством команда дважды доходила до полуфинала Кубка Гагарина.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после 65 матчей СКА, набрав 93 очка, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Команда обеспечила себе выход в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее агент Овечкина рассказал о возвращении хоккеиста в КХЛ.

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