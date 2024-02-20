Назван лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высоко оценил работу Романа Ротенберга на посту наставника петербургского СКА. Его слова передает Legalbet.

«Наверное, лучший тренер регулярного чемпионата — Роман Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошел все. СКА был в самом низу, в какой-то момент они из восьмерки выпадали. Но потом все построили, наладили и поднялись. Поэтому, думаю, он лучший. Надо отметить, что у него и помощники опытные, работа коллективная», — сказал Крикунов.

Ротенберг возглавил СКА в 2022 году. Под его руководством команда дважды доходила до полуфинала Кубка Гагарина.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после 65 матчей СКА, набрав 93 очка, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Команда обеспечила себе выход в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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