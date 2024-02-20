Экс-игрок сборной Бразилии назвал Дзюбу великим

Бывший полузащитник сборной Бразилии и московского «Спартака» Алекс в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна составил сборную из лучших игроков красно-белых.

«Это сложно. Как же звали того вратаря? Дикань? Паршивлюк, Рохо, Ковач, Макеев. Кстати, Макеев был очень веселым, удивительный парень! Кариока, Ибсон, Жано, Веллитон, Макгиди. И… как же звали того русского?

Да, Дзюба! Великий! Он же потом стал капитаном сборной. Классный игрок. Дзюба очень любил шутить», — сказал Алекс.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За команду он провел более 100 матчей.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу сезона-2022/23. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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