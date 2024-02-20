В Норвегии назвали заранее спланированными победы Большунова на Спартакиаде

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад рассказал о своем отношении к многочисленным победам российского лыжника Александра Большунова на Спартакиаде 2024 года. Его слова передает Nettavisen.

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьезно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — сказал Скинстад.

На Спартакиаде Большунов выиграл пять гонок. Он стал первым в марафоне классическим стилем на 50 км, классическом спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и командном спринте свободным стилем. Большунов не проигрывает в личных гонках с 26 марта 2023 года.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее Большунов объяснил победу на марафоне тем, что утеплил «опасные места».