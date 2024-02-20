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Агент Овечкина рассказал о возвращении хоккеиста в КХЛ

Агент Овечкина Чистяков заявил, что рано говорить о возвращении игрока в КХЛ

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков высказался о возможном возвращении игрока в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). В интервью Sport24 он заявил, что об этом рано говорить.

«Вопрос о приходе Овечкина в «Динамо» после окончания контракта в «Вашингтоне» сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать с вами это позже», — заявил агент.

Овечкин является воспитанником «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год, также он возвращался в московскую команду в 2012 году в период локаута в НХЛ. В 2005 году он стал игроком «Вашингтона», за который выступает по сей день. В составе «Кэпс» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Российский нападающий является одним из лучших снайперов НХЛ. Он продолжает погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил в регулярных чемпионатах лиги 894 шайбы. На счету Овечкина на данный момент 836 голов. В текущем сезоне капитан «столичных» набрал 38 (14+24) очков в 50 матчах.

Ранее набравший шесть очков Капризов не вошел в тройку звезд дня в НХЛ.

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