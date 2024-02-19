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Чалову предрекли провал в Европе

Пономарев: Чалов не сможет играть в Европе, там пахать надо, а в ЦСКА легко

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил перспективы нападающего Федора Чалова заиграть в Европе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Необходимы новые игроки в нападение. Быстрые форварды, которые будут убегать в атаку. Нужны фланговые игроки. Как атаковать?

Чалов? Чалов мячи забивает на отскоках или с пенальти, моменты сам не создает. У него нет задатков форварда. Сейчас не собирается продлевать контракт, набивая себе цену. Чалов не сможет играть в Европе, там пахать надо, а в ЦСКА легко», — сказал Пономарев.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов. Форвард в 2022 году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

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