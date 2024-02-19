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Медведев вылетел из топ-3 мирового теннисного рейтинга

Синнер сместил Медведева с третьего места в рейтинге ATP

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Tracey Nearmy/Reuters

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) представила обновленный рейтинг игроков. Российский теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев сместился с третьего на четвертую позицию. У него 8265 набранных очков. Вперед себя он пропустил итальянца Янника Синнера (8270 очков).

Медведев последний раз выходил на корт в конце января в рамках Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где в финале уступил как раз Синнеру. Для россиянина это поражение в финале турнира стало третьим. Ранее он уступил Джоковичу (2021) и Надалю (2022).

Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Еще один российский теннисист, Андрей Рублев расположился на пятом месте (5105 очков).

Также в топ-20 входит россиянин Карен Хачанов (2010 очков). В феврале на турнире в Марселе он дошел до полуфинала, где уступил представителю Болгарии Григору Димитрову в трех сетах.

Ранее Кафельникова назвали теннисистом века.

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