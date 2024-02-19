В Португалии назвали фаворита матча «Порту» — «Арсенал» в Лиге чемпионов

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что ожидает хороший матч в противостоянии лондонского «Арсенала» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«На данный момент «Арсенал» сильнее, и в этом их преимущество. У команды Микеля Артеты больше шансов преодолеть «Порту» и выйти в следующие туры Лиги чемпионов. Но все равно верю, что интрига будет до конца матча. Ожидается хороший матч. Будет интересно наблюдать за англичанами, потому что они играют открыто», — заявил агент.

Матч между командами пройдет 21 февраля на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 23.00 по московскому времени.

В чемпионате Португалии «Порту» после 22 туров набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера, лиссабонской «Бенфики», составляет семь баллов.

«Арсенал» набрал 55 очков после 25 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) и расположился на второй строчке в таблице. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», в активе которого 55 очков.

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