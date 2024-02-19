Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Португалии назвали фаворита матча «Порту» — «Арсенал» в Лиге чемпионов

Агент Барбоза заявил, что у «Арсенала» больше шансов пройти «Порту» в 1/8 ЛЧ

close
100%
Paul Childs/Reuters

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что ожидает хороший матч в противостоянии лондонского «Арсенала» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«На данный момент «Арсенал» сильнее, и в этом их преимущество. У команды Микеля Артеты больше шансов преодолеть «Порту» и выйти в следующие туры Лиги чемпионов. Но все равно верю, что интрига будет до конца матча. Ожидается хороший матч. Будет интересно наблюдать за англичанами, потому что они играют открыто», — заявил агент.

Матч между командами пройдет 21 февраля на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 23.00 по московскому времени.

В чемпионате Португалии «Порту» после 22 туров набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера, лиссабонской «Бенфики», составляет семь баллов.

«Арсенал» набрал 55 очков после 25 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) и расположился на второй строчке в таблице. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», в активе которого 55 очков.

Ранее Marca сообщила, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами