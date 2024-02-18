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Кокорин забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов Кипра

Нападающий «Ариса» Кокорин забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра

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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин в матче с АЕЛом в 26-м туре первого Дивизиона забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард отметился голом уже на 11-й секунде матча. А через три минуты оформил дубль. После 24-й минуты встречи счет 3:0.

Кокорин, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», в прошлом сезоне стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком национального первенства. В текущем сезоне нападающий сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

10 февраля Кокорин был удостоен награды от Союза спортивных журналистов Кипра. Также он попал в символическую сборную 2023 года.

В России Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В составе сборной России форвард провел 48 игр, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее «Спартак» отказался продавать своего футболиста в Турцию.

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