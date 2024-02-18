«У нее есть голос»: Тарасова похвалила Валиеву

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева записала совместную песню с Mia Boyka. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Поддерживаю Камилу! Она талантливая девочка. Пробует себя, ищет то, чем будет заниматься. У нее есть голос! У многих наших фигуристок есть голос. Уверена, у нее все получится», — заявила Тарасова.

Публикация трека запланирована на 26 апреля 2024 года, в день совершеннолетия Валиевой. Сообщается, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Тарасова назвала имя лидера мужского фигурного катания в России.