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Проигравший Махачеву боец Волкановски потерял еще один титул UFC

Топурия нокаутировал Волкановски и забрал титул UFC в полулегком весе

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Chris Unger/Contributor/Getty Images

Испано-грузинский боец Илия Топурия одержал победу над представителем Австралии Алексом Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 298.

Топурия нокаутировал соперника во втором раунде и забрал титул промоушена в полулегком весе, который принадлежал Волкановски.

Топурия 11 октября 2020 года на коротком уведомлении дебютировал в организации на турнире UFC Fight Night, заменив корейца Чой Сон У в бою против Юссефа Залала. Он победил марокканца единогласным решением судей. Всего на счету спортсмена 14 побед в смешанных единоборствах (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

До этого поединка Волкановски выходил в октагон против российского бойца Ислама Махачева в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября 2023 года. Россиянин одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

Австралийский боец выступает на профессиональном уровне с 2012 года и занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На его счету 26 побед в ММА и три поражения (два из которых — от Махачева).

Ранее грузинский боец победил бывшего чемпиона UFC.

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