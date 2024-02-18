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Команда Кучерова пропустила девять шайб в матче НХЛ

«Тампа» разгромно проиграла «Флориде» 2:9, Василевского убрали после шести шайб

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Kim Klement Neitzel/Reuters

В ночь на 18 февраля в рамках матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Флориду Пантерз» и потерпела сокрушительное поражение со счетом 2:9.

В составе проигравшей команды результативной передачей отметился российский форвард Никита Кучеров. Он ассистировал партнеру, когда счет был уже 1:9. Также российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский был заменен после второго периода. Он пропустил шесть шайб за первые 40 минут игры.

В составе победителей дублями отметились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук и Картер Вераге.

«Флорида» снова вышла на первое место в Восточной конференции. «Тампа» занимает шестое место.

Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 55 матчей, отметившись 36 заброшенными шайбами и 58 результативными передачами.

Кучеров с 94 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 89 очков (32+57). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 81 очком (21+60). Топ-6 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (31+40).

Ранее Малкин восхитился совместной тренировкой с 52-летним Ягром.

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