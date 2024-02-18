«Безобразно катался, как в детском саду»: Тарасова прошлась по российскому фигуристу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Марка Кондратюка в текущем сезоне. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Он одержал победу заслуженно. Семененко — чемпион страны, он целый год побеждает. Кондратюк назвал сегодняшнее выступление возвращением? До этого он безобразно катался весь сезон. Как в детском саду... а сегодня показал, на что способен. На чемпионате России было просто неудобно смотреть на него. Я его очень люблю, у него большой талант. Но с большим талантом надо больше тренироваться», — сказала Тарасова.

17 февраля Марк Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире (2022). В том же году он стал чемпионом России и чемпионом Европы.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Тарасова назвала имя лидера мужского фигурного катания в России.