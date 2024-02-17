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Теннисист Медведев выбрал между Олимпиадой и турнирами «Большого шлема»

Теннисист Медведев поставил турниры «Большого шлема» выше Олимпиады

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Wang Shen/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев оценил важность выигрыша на Олимпийских играх и турнирах «Большого шлема». Его слова передает Eurosport.

«Олимпиада — это очень важный турнир, который, я думаю, каждый игрок мечтает выиграть, но я считаю, что турниры «Большого шлема», на мой взгляд, имеют превосходство и являются более важными в теннисе.

«Шлемы» важны, Олимпиады важны, Итоговые турниры важны. Я думаю, что все эти турниры одинаковы: когда ты находишься там, ты чувствуешь этот эффект «Вау», и чтобы выигрывать их, я должен быть на своем лучшем уровне, и это будет огромная победа, если я это сделаю», — сказал Медведев.

Медведев участвовал в Олимпийских играх в Токио. Россиянин уступил в 1/4 финала Пабло Карреньо-Бусте.

В 2023 году Медведев выиграл турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9855 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 9255 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5050 очков).

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