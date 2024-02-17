В Испании сообщили о подписании Мбаппе «Реалом»

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварез де Мун в своих социальных сетях.

«Он подписал контракт с «Реалом». Дело сделано», — написал журналист.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге тогда громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ». По сообщениям СМИ, в случае перехода в «Реал» Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах Лиги 1, в которых сумел 20 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать пять голевых передач.

Ранее тренер «ПСЖ» впервые отреагировал на новость об уходе Мбаппе.