Костомаров выложил видео ходьбы в протезах по лестнице

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором показал очередную тренировку.

Спортсмен показал, как перешагивает через несколько ступеней по лестнице при ходьбе.

«Двигаемся дальше! Вот уже и через две ступеньки шагаю!» — написал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

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