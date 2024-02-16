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Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск

Нападающий «Спартака» Промес объявлен в международный розыск

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что осужденный в Нидерландах футболист московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Его слова приводит РИА Новости.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — заявил Ваттимена.

Он также отметил, что Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее во Франции освободили российского фаната.

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