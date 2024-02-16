Легенда «Манчестер Юнайтед» приходил на день рождения к Овечкину

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил о встрече с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйном Руни в Дубае. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Случайно столкнулись с Руни в Дубае. Мы с ним хорошо знакомы еще с тех пор, как он играл в Вашингтоне за «Ди-Си Юнайтед» в МЛС. Он приходил ко мне на день рождения. Приятно иметь дружеские отношения с такими великими людьми», — заявил хоккеист.

В качестве игрока Руни выступал за «Ди-Си Юнайтед» с 2018 по 2020 год. Большую часть карьеры форвард провел в «МЮ» (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. В сборной Англии он выступал с 2003 по 2018 год.

В текущем сезоне на счету Овечкина 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее россиянин стал лучшим игроком матча НХЛ.