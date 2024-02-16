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В «Вашингтоне» объяснили, как Овечкин переломил неудачную серию

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкину требуется морально отойти от хоккея

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что отдых в середине сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помог российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину переломить неудачную серию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он традиционно играет лучше во второй части сезона. Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим, что сейчас и происходит. Он вообще уделяет внимание деталям. Старается найти свободные зоны для получения шайбы, задает по этому и другим поводам вопросы», — заявил Карбери.

28 января Овечкин прервал свою безголевую серию, которая длилась восемь матчей подряд. До этого он забивал 3 января в игре против «Питтсбурга» (3:4). После этого хоккеист провел четыре встречи без заброшенных шайб, пропустил четыре игры из-за травмы, а затем не забивал еще в четыре матчах кряду.

14 февраля в матче против «Колорадо Эвеланш» российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Для него это шестой матч подряд с заброшенными шайбами. Результативная серия (гол + пас) Овечкина в текущем сезоне НХЛ насчитывает уже семь матчей (6+3).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее российский голкипер «Колорадо» объяснил, почему сложно играть против Александра Овечкина.

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