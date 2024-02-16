Российский хоккеист упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Колорадо Эвеланш», который завершился со счетом 6:3 в пользу «Лайтнинг», Кучеров набрал три балла, оформив дубль и отдав результативную передачу. Всего на его счету 93 очка.

Он продлил свою результативную серию до девяти матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 54 матча, отметившись 36 заброшенными шайбами и 57 результативными передачами, первым в сезоне преодолев отметку в 90 очков.

Ближайший преследователь российского хоккеиста — форвард «Колорадо» Натан Маккиннон — в матче с «Тампой» набрал два очка, теперь он отстает от Кучерова на четыре балла — на его счету 89 (32+57) очков.

«Тампа» добилась положительного результата в регулярном чемпионате НХЛ в третьей игре подряд. Команда набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эвеланш» проиграли пятый матч в последних шести поединках в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Александр Овечкин назвал феноменальным сезон НХЛ для Кучерова.