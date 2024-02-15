Глава мирового хоккея назвал условие возвращения России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Россия для возвращения на международные турниры должна разобраться с ситуацией вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова, который выступал в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на решение о дисквалификации. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Федерация хоккея России (ФХР) должна соблюдать имеющиеся правила.

«Если не брать во внимание ситуацию с безопасностью, то нашей главной заботой является то, что в России все намеренно забывают или игнорируют продолжающееся дисциплинарное дело Федотова», — заявил Тардиф.

15 февраля в адрес IIHF члены молодежной сборной России направили письмо-обращение. В нем российские игроки напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

Ранее Люк Тардиф ответил хоккеистам сборной РФ и призвал соблюдать правила.