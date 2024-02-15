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Теннисист Рублев рассказал, почему любит Медведева

Рублев: люблю Медведева, потому что дал мне возможность быть крестным его дочери

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ISSEI KATO/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев снялся в ролике, посвященном Дню всех влюбленных, и рассказал о взаимоотношениях с Даниилом Медведевым.

«Я люблю Даниила, потому что он дал мне возможность и особую роль быть дедушкой… Ой, каким дедушкой! Крестным отцом его дочери», — сказал Рублев.

Медведев стал отцом в октябре 2022 года. На свет появилась девочка, которую назвали Алисой. В 2023 году Медведев сообщил, что крестной его дочери стал Рублев. «Мы очень близко дружим. И он религиозный», — говорил тогда теннисист.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лидером продолжает оставаться сербский теннисист Новак Джокович. У него 9855 набранных очков. Следом за ним идет испанец Карлос Алькарас с 9255 очками. Тройку лучших занимает россиянин Даниил Медведев (8765 очков). Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где уступил представителю Италии Яннику Синнеру. Пятерку замыкает Андрей Рублев (5050 очков).

Ранее Рублева назвали главным прорывом среди российских теннисистов.

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