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Зарема заявила о своей причастности к победам «Спартака» после своего ухода из клуба

Зарема о «Спартаке»: победы по-прежнему добываются нашими подписаниями

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отметила влияние Александра Соболева и Квинси Промеса на результаты красно-белых. Ее слова передает Metaratings.

«Раз пошел такой тренд на троллинг, то хочется потроллить Эшуорта: несмотря на 1,5 года очно и еще полгода заочно, победы по-прежнему добываются нашими подписаниями и переподписаниями.

Соболев и Промес, как всегда, на высоте», — сказала Салихова.

Компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее стало известно, может ли ФИФА запретить Промесу играть в России.

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