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Стало известно, сыграет ли с первых минут Захарян против «ПСЖ»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Захарян начнет матч против «ПСЖ» на скамейке

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не попал в стартовый состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 против «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра, Бералдо, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя, Мбаппе.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, ле Норман, Субельдия, Галан, Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Андре Силва, Барренечеа.

Матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В параллельном матче сойдутся римский «Лацио» и мюнхенская «Бавария». Эта игра пройдет в столице Италии на стадионе «Олимпико».

С момента переезда в Испанию Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 24 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

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