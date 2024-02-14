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Из «Спартака» может уйти российский защитник

Защитник «Спартака» Маслов заявил, что рассматривает варианты перехода

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РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов в интервью «Матч ТВ» заявил, что может покинуть клуб ради того, чтобы получать больше игрового времени.

По его словам, информация о том, что он занимается поиском вариантов для продолжения профессиональной карьеры, утекла в СМИ очень быстро.

«Хочу играть, смотрим, какие варианты. Половину, наверное, как и вы, узнаю из Telegram-каналов. Удивительно, не знаю, откуда вытекает информация. Что-то и меня удивляет. Сейчас будем искать варианты», — заявил Маслов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по делу Квинси Промеса.

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