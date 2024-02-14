Стал известен еще один соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии.

Парагвай занимает 53-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Встреча с парагвайцами будет учитываться в рейтинге организации.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее лучший бомбардир сборной России заявил, что готов тренировать в Казахстане.