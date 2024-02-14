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Стал известен еще один соперник сборной России по футболу

Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем в Москве 25 марта

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии.

Парагвай занимает 53-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Встреча с парагвайцами будет учитываться в рейтинге организации.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее лучший бомбардир сборной России заявил, что готов тренировать в Казахстане.

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