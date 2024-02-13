Россиянин выиграл золото чемпионата Европы по борьбе

Российский борец греко‑римского стиля Сергей Семенов стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 130 кг. В финальном поединке россиянин одолел представителя Турции Рызу Каяалпа, который является 12-кратным чемпионом Европы.

В схватке за бронзовую медаль в весе до 63 кг Анвар Аллахьяров одолел Александра Юркянса из Латвии. Адлет Тюлюбаев в поединке за бронзу в весе до 77 кг победил румына Александрина Гуту.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 по 18 февраля. На турнире российские борцы выступают в качестве нейтральных спортсменов.

Для 28-летнего Семенова это золото чемпионата Европы стало первым в карьере. В 2019 году он завоевал бронзу. Также в активе российского борца золото чемпионата мира 2018 года, золото Кубка мира 2017 года (в команде), серебро Европейских игр 2019 года, а также две бронзовые награды Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Семенов из-за травмы в сентябре 2023 года пропустил этап квалификации к Олимпийским играм в Париже.

Ранее в Словакии поддержали решение МОК о допуске России на Олимпийские игры.