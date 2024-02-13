«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» в матче с девятью заброшенными шайбами

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» разгромил омский «Авангард» со счетом 7:2.

Омичи открыли счет в матче на четвертой минуте. Это сделал Николай Прохоркин. Еще до перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Авторами заброшенных шайб стали Иван Дроздов и Александр Хмелевски.

В начале второй двадцатиминутки Александр Шаров увеличил преимущество своей команды. Но во втором периоде омичи смогли сократить отставание благодаря голу Ивана Игумнова.

В третьем периоде уфимские хоккеисты в течение 15 минут четырежды поразили ворота соперника (Григорий Панин (дубль), Ярослав Цулыгин и Данил Башкиров).

После этой встречи «Салават Юлаев», набрав 85 очков, продолжает удерживать третье место в Восточной конференции. «Авангард» имеет на одно очко больше.

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