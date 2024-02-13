Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Международная федерация хоккея продлила отстранение России

Международная федерация хоккея не допустила Россию к турнирам в сезоне-2024/25

close
100%
Shutterstock

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение национальных сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Совет пришел к выводу, что возвращение сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Поэтому сборные России и Белоруссии не примут участия в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении.

Заседании совета IIHF прошло 12-13 февраля. Отстранение белорусской сборной также распространяется на финальный олимпийский квалификационный раунд, который состоится в августе.

Отмечается, как и в предыдущие годы, совет Международной федерации хоккея продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд двух стран на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее клуб КХЛ расторг контракт с игроком, пришедшим на матч в футболке «Я Русский».

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами