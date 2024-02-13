Международная федерация хоккея продлила отстранение России

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение национальных сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Совет пришел к выводу, что возвращение сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Поэтому сборные России и Белоруссии не примут участия в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении.

Заседании совета IIHF прошло 12-13 февраля. Отстранение белорусской сборной также распространяется на финальный олимпийский квалификационный раунд, который состоится в августе.

Отмечается, как и в предыдущие годы, совет Международной федерации хоккея продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд двух стран на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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