Чемпион мира готов принимать допинг, чтобы участвовать в альтернативной Олимпиаде

Чемпион мира по плаванию Джеймс Магнуссен выразил готовность принять участие в альтернативных Олимпийских играх, на которых будет разрешен допинг. Об этом он заявил France24.

«Внесу полную ясность: деньги играют огромную роль. Приз в 1,6 млн австралийских долларов (около $1 млн) сложно игнорировать.

При этом я хочу, чтобы меня окружали хорошие врачи и медицинская поддержка. Хочу сделать все правильно, используя методичный и научный подход, и убедиться, что какие-либо добавки не скажутся негативно в долгосрочной перспективе, — сказал Магнуссен.

В начале февраля доктор Арон Д'Суза рассказал о создании альтернативных Игр, на которых официально будет разрешено принимать допинг. Спонсировать этот проект будет миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль. Турнир планируется проводить раз в год.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

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