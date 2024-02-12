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Бразилец из «Динамо» заявил, что его удивило ощущение безопасности в России

Игрок «Динамо» Бителло: в России удивило ощущение спокойствия и безопасности

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло заявил, что его не удивила холодная погода в России, потому что он был готов, и рассказал, что его поразило на самом деле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я же подписан на бразильских игроков в социальных сетях, видел фотографии со снегом, например, у того же Клаудиньо. А так в Бразилии всегда очень хорошо отзывались о вашей стране, о Москве, что везде очень красиво. Если и говорить, что меня что-то удивило, то это ощущение спокойствия и полной безопасности», — заявил он.

Бителло перешел в московскую команду из бразильского «Гремио» 14 сентября 2023 года, заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила €10 млн. Футболист дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 сентября в матче с «Пари НН», а 19 сентября он забил свой первый мяч, отличившись в поединке Кубка России против «Краснодара».

«Динамо» после 18-го тура Российской премьер-лиги идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 балла. От лидера — «Краснодара» — подопечные Марцела Лички отстают на шесть очков. В первом матче после рестарта чемпионата России «Динамо» сыграет против московского «Локомотива» 3 марта.

Ранее Бителло заявил, что соперники в России жестче, чем в Бразилии.

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