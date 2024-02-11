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Мать Мбаппе конфликтует с «Реалом»

Marca: мать форварда «ПСЖ» Мбаппе не хочет идти на уступки мадридскому «Реалу»

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Benoit Tessier/Reuters

Файза Ламари, мать футболиста «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, вступила в конфликт с руководством мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По данным издания, Ламари, которая выполняет функции агента форварда, не хочет идти на уступки, несмотря на то, что сам игрок готов это сделать. Отмечается, что «Реал» хочет организовать трансфер только на своих условиях.

3 февраля издание Le Parisien сообщило, что 25-летний француз перейдет в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента. Позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

Ранее «Арсенал» одержал самую крупную выездную победу в АПЛ.

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