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В сборной России объяснили, почему хоккеисты отказались от наград на международном турнире

В сборной России заявили, что не давали хоккеистам установку отказаться от наград

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ФХР

Главный тренер юношеской сборной России по хоккею (до 18 лет) Александр Титов заявил, что в команде не заставляли игроков отказываться от своих наград на Кубке будущего. Его слова передает «Матч ТВ».

«С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Было ли скандальное судейство? Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — сказал Титов.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, и уступила со счетом 5:6 на турнире Кубок будущего, который проходил в Минске.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров также поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

Титов начал свою тренерскую карьеру в системе московского «Спартака» в 2009 году. Через четыре года он перебрался в ЦСКА.

Ранее канадский экс-вратарь заявил, что если России не разрешат сыграть на ОИ, это испортит ему турнир.

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Хоккей. Сборная России
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