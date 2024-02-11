В сборной России объяснили, почему хоккеисты отказались от наград на международном турнире

Главный тренер юношеской сборной России по хоккею (до 18 лет) Александр Титов заявил, что в команде не заставляли игроков отказываться от своих наград на Кубке будущего. Его слова передает «Матч ТВ».

«С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Было ли скандальное судейство? Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — сказал Титов.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, и уступила со счетом 5:6 на турнире Кубок будущего, который проходил в Минске.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров также поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

Титов начал свою тренерскую карьеру в системе московского «Спартака» в 2009 году. Через четыре года он перебрался в ЦСКА.

Ранее канадский экс-вратарь заявил, что если России не разрешат сыграть на ОИ, это испортит ему турнир.