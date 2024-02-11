Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей

10 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 0:3.

Счет в матче был открыт на старте второй двадцатиминутки. Отличился Ти Джей Оши. В самом начале заключительного отрезка гости увеличили свое преимущество. Автором заброшенной шайбы стал Дилан Строум. В качестве одного из ассистентов ему выступил российский форвард Александр Овечкин.

В самой концовке встречи россиянин сам отметился заброшенной шайбой и установил окончательный счет.

Овечкин отметился результативным действием в пятом матче НХЛ подряд. В последних пяти встречах россиянин забросил четыре шайбы и сделал три голевых передачи.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Ранее сообщалось, что Капризов установил новый рекорд «Миннесоты».